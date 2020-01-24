Кейсуке Хонда может продолжить карьеру в Бразилии
Известный японский полузащитник Кейсуке Хонда получил предложение от бразильского клуба.
По информации Esporte Interativo, на 33-летнего футболиста, являющегося сейчас свободным агентом, претендует "Ботафого".
Последней командой Хонды был голландский "Витесс", который он покинул в декабре после отставки Леонида Слуцкого.
Ранее сообщалось, что бывший хавбек ЦСКА и "Милана" заинтересован в переходе в "Рубин", но до конкретики в этом вопросе дело не дошло.
Не пропустите: Слуцкий ответил на обвинения игрока "Витесса". | http://soccernews.ru
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