Кейсуке Хонда может продолжить карьеру в Бразилии

Известный японский полузащитник Кейсуке Хонда получил предложение от бразильского клуба.

По информации Esporte Interativo, на 33-летнего футболиста, являющегося сейчас свободным агентом, претендует "Ботафого".

Последней командой Хонды был голландский "Витесс", который он покинул в декабре после отставки Леонида Слуцкого.

Ранее сообщалось, что бывший хавбек ЦСКА и "Милана" заинтересован в переходе в "Рубин", но до конкретики в этом вопросе дело не дошло.

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