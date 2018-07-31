Кейсуке Хонда продолжит карьеру в Австралии
Бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда продолжит карьеру в Австралии.
32-летний японец переходит из "Пачуки" в "Мельбурн Виктори".
С австралийским клубом Хонда заключит однолетний контракт с зарплатой 2,9 миллиона долларов.
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|Команда
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|Сидней ФК
|27
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|2
|Мельбурн Виктори
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|49
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|Брисбен Роар
|27
|42
|4
|Мельбурн Харт
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|39
|5
|Перт Глори
|27
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|6
|Western Sydney Wanderers
|27
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|7
|Веллингтон Феникс
|27
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|8
|Сентрал Коуст Маринерз
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