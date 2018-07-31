Кейсуке Хонда продолжит карьеру в Австралии

Теги кейсуке хондапачукамельбурн виктори

Кейсуке Хонда продолжит карьеру в Австралии

Бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда продолжит карьеру в Австралии.

32-летний японец переходит из "Пачуки" в "Мельбурн Виктори".

С австралийским клубом Хонда заключит однолетний контракт с зарплатой 2,9 миллиона долларов.

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Команда М О
1 Сидней ФК 27 66
2 Мельбурн Виктори 27 49
3 Брисбен Роар 27 42
4 Мельбурн Харт 27 39
5 Перт Глори 27 39
6 Western Sydney Wanderers 27 36
7 Веллингтон Феникс 27 30
8 Сентрал Коуст Маринерз 27 23
9 Аделаида Юнайтед 27 23
10 Ньюкасл Джетс 27 22
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