Кейсуке Хонду эмоционально встретили в Бразилии (видео)
Болельщики "Ботафого" отлично приняли новичка команды Кейсуке Хонду.
Когда японец прилетел в Бразилию, в аэропорту его ожидали сотни фанатов "одинокой звезды". При этом поклонники команды пришли не только посмотреть на звёздного новичка, но и показать свою радость от его приезда.
O JAPA TÁ AÍ!— Botafogo F.R. (@Botafogo) February 7, 2020
Honda desembarca no Rio de Janeiro nos braços da torcida mais apaixonada do mundo! #HondaChegou ⭐️ pic.twitter.com/SE9woOFVqX
Напомним, что 33-летний хавбек заключил с "Ботафого" контракт до конца текущего года.
Хонда присоединился к бразильскому клубу в качестве свободного агента. В декабре он расторг соглашение с "Витессом".
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