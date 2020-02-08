Кейсуке Хонду эмоционально встретили в Бразилии (видео)

Болельщики "Ботафого" отлично приняли новичка команды Кейсуке Хонду.

Когда японец прилетел в Бразилию, в аэропорту его ожидали сотни фанатов "одинокой звезды". При этом поклонники команды пришли не только посмотреть на звёздного новичка, но и показать свою радость от его приезда.

O JAPA TÁ AÍ!



Honda desembarca no Rio de Janeiro nos braços da torcida mais apaixonada do mundo! #HondaChegou ⭐️ pic.twitter.com/SE9woOFVqX — Botafogo F.R. (@Botafogo) February 7, 2020

Напомним, что 33-летний хавбек заключил с "Ботафого" контракт до конца текущего года.

Хонда присоединился к бразильскому клубу в качестве свободного агента. В декабре он расторг соглашение с "Витессом".

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