Кейсуке Хонду эмоционально встретили в Бразилии (видео)

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Кейсуке Хонду эмоционально встретили в Бразилии (видео)

Болельщики "Ботафого" отлично приняли новичка команды Кейсуке Хонду.

Когда японец прилетел в Бразилию, в аэропорту его ожидали сотни фанатов "одинокой звезды". При этом поклонники команды пришли не только посмотреть на звёздного новичка, но и показать свою радость от его приезда.

Напомним, что 33-летний хавбек заключил с "Ботафого" контракт до конца текущего года.

Хонда присоединился к бразильскому клубу в качестве свободного агента. В декабре он расторг соглашение с "Витессом".

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