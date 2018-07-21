Кейта: "Отказал "Барселоне" и "Баварии" ради "Ливерпуля"

Новоиспеченный полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта рассказал о предложениях, которые у него были.

"Действительно, были и другие клубы, такие как "Барселона" и "Бавария", которые мной интересовались. Но в моем решении большое значение сыграла роль тренера. Мы хорошо поговорили с Клоппом. Его слова действительно убедили меня. Я видел, как развивается клуб, и я в деталях обсуждал свой переход с Садио Мане", - цитирует 23-летнего хавбека goal.com.

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