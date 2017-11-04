Кейта подозреватся в использовании поддельных водительских прав

Теги наби кейтарб лейпциг

Кейта подозреватся в использовании поддельных водительских правХавбек "РБ Лейпциг" Наби Кейта попал под следствие из-за использования поддельных водительских прав, сообщает The Sun.

Как информирует источник, футболист использовал фальшивые гвинейские права, чтобы получить права образца Евросоюза.

Скорее всего, его оштрафуют 100 тысяч евро. 

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