Кейта подозреватся в использовании поддельных водительских прав

Хавбек "РБ Лейпциг" Наби Кейта попал под следствие из-за использования поддельных водительских прав, сообщает The Sun.

Как информирует источник, футболист использовал фальшивые гвинейские права, чтобы получить права образца Евросоюза.

Скорее всего, его оштрафуют 100 тысяч евро.

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