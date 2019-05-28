Кейта пропустит финал Лиги Чемпионов, Фирмино готов сыграть

Хавбек "Ливерпуля" Наби Кейта не сыграет в финале Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма".

По сведениям Daily Mail, 24-летний футболист не успевает залечить травму бедра, которую он получил в первой игре против "Барселоны" (0:3).

Однако отметим, что принять участие в матче сможет форвард Роберто Фирмино, восстановившийся от повреждения паха.

Финал Лиги Чемпионов состоится 1 июня в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".

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