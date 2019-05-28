Кейта пропустит финал Лиги Чемпионов, Фирмино готов сыграть
Хавбек "Ливерпуля" Наби Кейта не сыграет в финале Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма".
По сведениям Daily Mail, 24-летний футболист не успевает залечить травму бедра, которую он получил в первой игре против "Барселоны" (0:3).
Однако отметим, что принять участие в матче сможет форвард Роберто Фирмино, восстановившийся от повреждения паха.
Финал Лиги Чемпионов состоится 1 июня в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".
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|38
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|Тоттенхэм
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|Арсенал Лондон
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|Манчестер Юнайтед
|38
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|Вулверхэмптон
|38
|57
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|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
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|Ньюкасл Юнайтед
|38
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|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
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|Хаддерсфилд Таун
|38
|16