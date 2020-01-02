Кейта травмировался на разминке "Ливерпуля"

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Кейта травмировался на разминке "Ливерпуля"

Перед началом матче 21-го тура АПЛ "Ливерпуль" - "Шеффилд Юнайтед" (1:0, первый тайм) полузащитник Наби Кейта был травмирован.

Из-за повреждения футболиста руководству клуба пришлось внести изменения в стартовый состав мерсисайдцев. На его замену вышел Джеймс Милнер.

"Ливерпуль" занимает 1 место в турнирной таблице АПЛ.

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"Ливерпуль" обыграл "Шеффилд Юнайтед" в матче АПЛ

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