Кьеза договорился с "Ювентусом" об условиях контракта

Вингер "Фиорентины" Федерико Кьеза желает продолжить карьеру в "Ювентусе".

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, футболист уже согласовал со "старой синьорой" пятилетний контракт с зарплатой 5 миллионов евро в год. Отмечается, что руководство "фиалок" сделает все возможное для того, чтобы сохранить игрока в команде.

Контракт Кьезы с "Фиорентиной" рассчитан до лета 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.

В минувшем сезоне на счету Кьезы 12 забитых мячей в 41 игре.

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