Кьеза из-за травмы может пропустить игру с Финляндией
Сборная Италии теряет форварда Федерико Кьезу.
Как сообщает Calciomercato, 21-летний футболист травмировал бедро на тренировке. Таким образом, Кьеза может не сыграть в матче квалификации Евро-2020 против Финляндии.
В этом сезоне Кьеза провел за "Фиорентину" 31 игру, в которых отметился 12 голами и 8 ассистами.
Поединок между Италией и Финляндией запланирован на 23 марта.
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