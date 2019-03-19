Кьеза из-за травмы может пропустить игру с Финляндией

Теги италияфинляндияфедерико кьеза

Кьеза из-за травмы может пропустить игру с Финляндией

Сборная Италии теряет форварда Федерико Кьезу.

Как сообщает Calciomercato, 21-летний футболист травмировал бедро на тренировке. Таким образом, Кьеза может не сыграть в матче квалификации Евро-2020 против Финляндии.

В этом сезоне Кьеза провел за "Фиорентину" 31 игру, в которых отметился 12 голами и 8 ассистами.

Поединок между Италией и Финляндией запланирован на 23 марта.

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