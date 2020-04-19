Кьеза летом может стать игроком "Ювентуса"

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Кьеза летом может стать игроком "Ювентуса"

Форвард "Фиорентины" Федерико Кьеза в летнее трансферное окно может стать игроком "Ювентуса". Об этом сообщает La Stampa.

По данным источника, стороны уже согласовали условия контракта, согласно которому футболист будет получать 5 миллионов евро за сезон. Однако "Фиорентина" рассчитывает продать футболиста в "Интер" или "Манчестер Юнайтед".

За трансфер нападающего "фиалки" хотят выручить около 60 миллионов евро.

В текущем сезоне нападающий участвовал в 26 матчах, забив 7 голов и сделав 5 ассистов. Соглашение Кьезы с "Фиорентиной" рассчитано до лета 2022 года.

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