Кьеза намерен отказать грандам и остаться в "Фиорентине"

Теги федерико кьезафиорентина

Кьеза намерен отказать грандам и остаться в "Фиорентине"Вингер итальянской "Фиорентины" Федерико Кьеза намерен продлить контракт со своим клубом, информирует La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, 20-летний футболист, которым интересуются миланский "Интер", "Наполи" и французский ПСЖ, по новому соглашению с "фиалками" с окладом 2 миллиона евро за сезон, станет самым высокооплачиваемым игроком своей команды.

Напомним, "Интер" интересуется бывшим форвардом "Барселоны". | soccernews.ru

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