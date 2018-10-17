Кьеза намерен отклонить предложения топ-клубов

Теги фиорентинафедерико кьезачелсиювентус

Кьеза намерен отклонить предложения топ-клубов

Вингер "Фиорентины" Федерико Кьеза определился со своим будущим.

Как сообщает Goal.com, футболист счастлив во Флоренции и не намерен в ближайшее время менять клубную прописку. Главными претендентами на игрока считаются "Челси" и "Ювентус".

20-летний Кьеза провел за "Фиорентину" 80 матчей, в которых отметился 12 голами и 14 ассистами.

Читайте также: "Ювентус" хочет перехватить трансферную цель "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Голы Эрнандеса, Арьяса и Коке в видеообзор матча Примеры "Уэска" - "Атлетико"

Голы Эрнандеса, Арьяса и Коке в видеообзор матча Примеры "Уэска" - "Атлетико"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 19 53
2 Наполи Наполи 19 44
3 Интер Милан Интер Милан 19 39
4 Рома Рома 20 33
5 Лацио Лацио 19 32
6 Милан Милан 19 31
7 Сампдория Сампдория 19 29
8 Аталанта Аталанта 19 28
9 Парма Парма 20 28
10 Торино Торино 20 27
11 Фиорентина Фиорентина 19 26
12 Сассуоло Сассуоло 19 25
13 Кальяри Кальяри 19 20
14 Дженоа Дженоа 19 20
15 Удинезе Удинезе 20 18
16 СПАЛ СПАЛ 19 17
17 Эмполи Эмполи 19 16
18 Болонья Болонья 19 13
19 Фрозиноне Фрозиноне 19 10
20 Кьево Кьево 19 8
Полная таблица

топ-5 тегов