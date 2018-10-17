Кьеза намерен отклонить предложения топ-клубов

Вингер "Фиорентины" Федерико Кьеза определился со своим будущим.

Как сообщает Goal.com, футболист счастлив во Флоренции и не намерен в ближайшее время менять клубную прописку. Главными претендентами на игрока считаются "Челси" и "Ювентус".

20-летний Кьеза провел за "Фиорентину" 80 матчей, в которых отметился 12 голами и 14 ассистами.

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