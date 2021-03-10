Кьеза превзошел достижение Индзаги в "Ювентусе" 22-летней давности

Нападающий "Ювентуса" Федерико Кьеза стал первым в составе туринского клуба итальянцем, который забил не менее двух голов в матчах плей-офф Лиги Чемпионов. Форвард сделал дубль в ответном матче 1/8 финала с "Порту" (3:2).

В последний раз такое удавалось Филиппо Индзаги 22 года назад. В 1999 году форвард отметился дублем в полуфинальном матче с "Манчестер Юнайтед" (2:3).

В нынешнем сезоне 23-летний Кьеза провел за "Ювентус" 35 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал пять результативных передач. Форвард принадлежит "Фиорентине", а играет за туринский клуб на правах аренды с правом выкупа.

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