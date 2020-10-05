Кьеза проходит медобследование перед трансфером в "Ювентус"

Форвард "Фиорентины" Федерико Кьеза близок к переходу в "Ювентус". Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации издания, 22-летний футболист уже проходит медобследование перед трансфером в "старую сеньору".

Ранее сообщалось, что "Фиорентина" отпустит игрока в другой клуб минимум за 60 миллионов евро.

В текущем розыгрыше Кьеза в 3 матчах Серии А забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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