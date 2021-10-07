Кьеза раскритиковал судейство Карасёва после поражения в полуфинале Лиги Наций

Теги италияиспанияфедерико кьезасергей карасев

Кьеза раскритиковал судейство Карасёва после поражения в полуфинале Лиги Наций

Фото инстаграм Федерико Кьезы

Вингер "Ювентуса" Федерико Кьеза остался недоволен работой судейской бригады, которая обслуживала полуфинальный матч Лиги Наций между сборными Италии и Испании.

Главным арбитром встречи был россиянин Сергей Карасёв. "Скуадра Адзурра" потерпела домашнее поражение со счётом 1:2 и вылетела из турнира.

"Красная карточка Бонуччи - чрезмерное наказание, потому что я никогда не видел на таком уровне столь бессмысленного предупреждения за несогласие с рефери. Бонуччи был капитаном, а судья допустил ошибку, потому что игрок сборной Испании просто поскользнулся.

Капитан имеет право запросить дополнительную информацию. Я никогда не видел двух столь неочевидных жёлтых карточек на таком уровне", - цитирует Кьезу RAI Sport.

Не пропустите: Манчини прокомментировал поражение от Испании. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Названы финансовые траты Катара на подготовку к ЧМ-2022

Названы финансовые траты Катара на подготовку к ЧМ-2022

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа 1 М О
1 Грузия Грузия 6 16
2 Казахстан Казахстан 6 6
3 Латвия Латвия 6 4
4 Андорра Андорра 6 4
Группа 2 М О
1 Беларусь Беларусь 6 14
2 Люксембург Люксембург 6 10
3 Молдова Молдова 6 9
4 Сан-Марино Сан-Марино 6 0
Группа 3 М О
1 Косово Косово 6 14
2 Азербайджан Азербайджан 6 9
3 Фарерские острова Фарерские острова 6 5
4 Мальта Мальта 6 3
Группа 4 М О
1 Македония Македония 6 15
2 Армения Армения 6 10
3 Гибралтар Гибралтар 6 6
4 Лихтенштейн Лихтенштейн 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов