Кьеза раскритиковал судейство Карасёва после поражения в полуфинале Лиги Наций

Фото инстаграм Федерико Кьезы

Вингер "Ювентуса" Федерико Кьеза остался недоволен работой судейской бригады, которая обслуживала полуфинальный матч Лиги Наций между сборными Италии и Испании.

Главным арбитром встречи был россиянин Сергей Карасёв. "Скуадра Адзурра" потерпела домашнее поражение со счётом 1:2 и вылетела из турнира.

"Красная карточка Бонуччи - чрезмерное наказание, потому что я никогда не видел на таком уровне столь бессмысленного предупреждения за несогласие с рефери. Бонуччи был капитаном, а судья допустил ошибку, потому что игрок сборной Испании просто поскользнулся.

Капитан имеет право запросить дополнительную информацию. Я никогда не видел двух столь неочевидных жёлтых карточек на таком уровне", - цитирует Кьезу RAI Sport.

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