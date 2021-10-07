Кьеза раскритиковал судейство Карасёва после поражения в полуфинале Лиги Наций
Вингер "Ювентуса" Федерико Кьеза остался недоволен работой судейской бригады, которая обслуживала полуфинальный матч Лиги Наций между сборными Италии и Испании.
Главным арбитром встречи был россиянин Сергей Карасёв. "Скуадра Адзурра" потерпела домашнее поражение со счётом 1:2 и вылетела из турнира.
"Красная карточка Бонуччи - чрезмерное наказание, потому что я никогда не видел на таком уровне столь бессмысленного предупреждения за несогласие с рефери. Бонуччи был капитаном, а судья допустил ошибку, потому что игрок сборной Испании просто поскользнулся.
Капитан имеет право запросить дополнительную информацию. Я никогда не видел двух столь неочевидных жёлтых карточек на таком уровне", - цитирует Кьезу RAI Sport.
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