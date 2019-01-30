Кьеза свой посвятил хет-трик в матче с "Ромой" у капитану "Фиорентины" Астори

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Кьеза свой посвятил хет-трик в матче с "Ромой" у капитану "Фиорентины" Астори

Сегодня, 30 января, "Фиорентина" разгромила "Рому" в четвертьфинальном матче Кубка Италии (7:1). Нападающий победителей Федерико Кьеза, забивший три гола, посвятил хет-трик умершему капитану команды Давиде Астори.

Забив третий гол на 74-й минуте, Кьеза пальцами показал 13, под которым играл Астори.

Давиде умер во сне 4 марта 2018 года на 32-м году жизни. 

Не пропустите: Дубль Кьезы в видеообзоре сверхголевого матча Серии А "Кьево" - "Фиорентина"| http://soccernews.ru

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