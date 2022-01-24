Кьеза успешно перенес операцию на колене. Названы сроки восстановления игрока

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Кьеза успешно перенес операцию на колене. Названы сроки восстановления игрока

Фото: инстаграм Федерико Кьезы/Автор неизвестен

Нападающий туринского "Ювентуса" Федерико Кьеза успешно перенес операцию на колене, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Футболисту сделали пластику передней крестообразной связки коленного сустава. Сроки восстановления игрока составят семь месяцев.

В нынешнем сезоне 24-летний Кьеза провел за "Ювентус" 18 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

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