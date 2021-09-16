Кьеза восстановился от травмы
Фото: инстаграм Кьезы/Автор неизвестен
Футболист туринского "Ювентуса"и сборной Италии Федерико Кьеза и Федерико Бернардески восстановились от травм.
Игроки уже приступили к тренировкам в общей группе и смогут принять участие в матче против "Милана" в четвертом туре Серии А.
Напомним, что Кьеза не играл в последних матчах из-за повреждения, которое он получил в сборной Италии, а Бернардески травмировался в матче с "Наполи", где "Юве" проиграл 2:1.
Игра "Ювентуса" с "Миланом" пройдет 19 сентября. Начало встречи запланировано на 21:45 (мск).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17