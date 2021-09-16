Кьеза восстановился от травмы

Теги ювентусфедерико кьезафедерико бернардески

Кьеза восстановился от травмыФото: инстаграм Кьезы/Автор неизвестен

Футболист туринского "Ювентуса"и сборной Италии Федерико Кьеза и Федерико Бернардески восстановились от травм.

Игроки уже приступили к тренировкам в общей группе и смогут принять участие в матче против "Милана" в четвертом туре Серии А.

Напомним, что Кьеза не играл в последних матчах из-за повреждения, которое он получил в сборной Италии, а Бернардески травмировался в матче с "Наполи", где "Юве" проиграл 2:1. 

Игра "Ювентуса" с "Миланом" пройдет 19 сентября. Начало встречи запланировано на 21:45 (мск).

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