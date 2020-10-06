Кьеза выбрал игровой номер в "Ювентусе"

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Кьеза выбрал игровой номер в "Ювентусе"

Новичок "Ювентуса" Федерико Кьеза определился с игровым номером.

В туринском клубе 22-летний игрок будет выступать под 22-м номером. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Туринский клуб арендовал футболиста на два года. В первый год "Ювентус" заплатит два миллиона евро, во второй - восемь миллионов. По окончании арендного соглашения туринцы будут обязаны выкупить трансфер форварда за 40 миллионов евро.

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