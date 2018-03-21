Кьеза высказался о предстоящей встрече на поле с Месси

Теги аргентинаиталиялионель мессифедерико кьеза

Кьеза высказался о предстоящей встрече на поле с МессиВингер сборной Италии Федерико Кьеза высказался о предстоящей встрече на поле с капитаном национальной команды Аргентины Лионелем Месси.

"Месси представляет собой весь мировой футбол, когда вы говорите о нем, вы сразу же ассоциируете его с футболом, потому что он - безупречный игрок. Наблюдать за ним вживую - уникальное впечатление", - цитирует 20-летнего футболиста El Mundo Deportivo.

Матч между сборными Аргентины и Италии состоится 23-го марта.

Напомним, Месси хочет видеть в "Барселоне" Иско. | soccernews.ru

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