Кьеза высказался о предстоящей встрече на поле с Месси

Вингер сборной Италии Федерико Кьеза высказался о предстоящей встрече на поле с капитаном национальной команды Аргентины Лионелем Месси.

" Месси представляет собой весь мировой футбол, когда вы говорите о нем, вы сразу же ассоциируете его с футболом, потому что он - безупречный игрок. Наблюдать за ним вживую - уникальное впечатление ", - цитирует 20-летнего футболиста El Mundo Deportivo.

Матч между сборными Аргентины и Италии состоится 23-го марта.

Напомним, Месси хочет видеть в "Барселоне" Иско. | soccernews.ru