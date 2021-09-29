Кьеза высказался о важности образования в своей жизни
Фото: инстаграм Кьезы/Автор неизвестен
Вингер туринского "Ювентуса" и сборной Италии Федерико Кьеза высказался о важности образования в своей жизни.
"Моя мама всегда говорила: "Если ты будешь получать хорошие оценки в школе, ты будешь хорошо играть в футбол, и если ты будешь хорошо играть в футбол, то будешь получать хорошие оценки». Это взаимосвязано.
В современном мире образование – это ключ к успеху. Оно помогает тебе справляться с чем-либо – в моем случае, с давлением СМИ, например, поскольку я футболист. Я могу рационально смотреть на вещи. Я могу сохранять трезвость ума и фокусироваться на действительно важных делах.
Образование помогает в этом. Например, я есть в инстаграме, но я им не пользуюсь. Иногда я его проверяю, но у меня нет его на телефоне. Он не отображает действительность", – сказал итальянец.
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|О
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|Ювентус
|26
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|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17