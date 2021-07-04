Фото: инстаграм Кьезы/Автор неизвестен

Вингер "Ювентуса" и сборной Италии Федерико Кьеза высказался перед матчем со сборной Испании в полуфинале Евро-2020.

"Испания играет по схеме 4-3-3, а у нас система более динамичная. Мы меняем расстановку и роли в фазах атаки и защиты.

У нас схожие идеологии: держим мяч, высоко прессингуем, стараемся доминировать над соперником.

Мне очень жаль Спинаццолу. У него был прекрасный перформанс на этом турнире, он был очень важен для нас. Мы все как братья. Желаю ему успешного восстановления. Он пускай сосредоточится на возвращении, а мы постараемся порадовать его чем-нибудь важным.

Мы поговорили с Моратой, поздравили друг друга с голами. Мы поздороваемся перед игрой. Мне он нравится. Он едва ли не больше всех помогал мне, когда я только перешел в "Ювентус". Будет приятно встретиться с ним в полуфинале", – сказал итальянец.

Италия сыграет со сборной Испании 6 июня, в 22:00 (мск). Место проведения - Лондон.

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