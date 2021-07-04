Кьеза высказался перед матчем со сборной Испании в полуфинале Евро-2020

Теги чемпионат европыиталияиспанияфедерико кьеза

Кьеза высказался перед матчем со сборной Испании в полуфинале Евро-2020Фото: инстаграм Кьезы/Автор неизвестен

Вингер "Ювентуса" и сборной Италии Федерико Кьеза высказался перед матчем со сборной Испании в полуфинале Евро-2020.

"Испания играет по схеме 4-3-3, а у нас система более динамичная. Мы меняем расстановку и роли в фазах атаки и защиты.

У нас схожие идеологии: держим мяч, высоко прессингуем, стараемся доминировать над соперником.

Мне очень жаль Спинаццолу. У него был прекрасный перформанс на этом турнире, он был очень важен для нас. Мы все как братья. Желаю ему успешного восстановления. Он пускай сосредоточится на возвращении, а мы постараемся порадовать его чем-нибудь важным.

Мы поговорили с Моратой, поздравили друг друга с голами. Мы поздороваемся перед игрой. Мне он нравится. Он едва ли не больше всех помогал мне, когда я только перешел в "Ювентус". Будет приятно встретиться с ним в полуфинале", – сказал итальянец.

Италия сыграет со сборной Испании 6 июня, в 22:00 (мск). Место проведения - Лондон.

Также не пропустите: Аспиликуэта назвал главную угрозу сборной Италии. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Агент Алиоски высказался об интересе ЦСКА

Агент Алиоски высказался об интересе ЦСКА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов