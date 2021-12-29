Кьеза ярко высказался о Роналду
Фото: инстаграм Федерико Кьезы/Автор неизвестен
Полузащитник "Ювентуса" Федерико Кьеза высказался о бывшем одноклубнике Криштиану Роналду, который сейчас выступает за "Манчестер Юнайтед".
"Меня вдохновляли его преданность футболу, умение решать эпизоды и включаться в любую ситуацию. Роналду прилетел к нам с другой планеты. Было невероятно тренироваться с ним. Мне повезло находится рядом и видеть вживую на одного из лучших игроков в истории футбола", – приводит слова Кьезы La Repubblica.
Напомним, что Роналду выступал за "Ювентус" с 2018 по 2021 годы. В составе туринского клуба он дважды становился чемпионом Италии, однажды завоевал Кубок Италии, а также два раза выиграл Суперкубок Италии.
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|27
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|Манчестер Юнайтед
|27
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|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18