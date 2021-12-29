Кьеза ярко высказался о Роналду

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Кьеза ярко высказался о Роналду

Фото: инстаграм Федерико Кьезы/Автор неизвестен

Полузащитник "Ювентуса" Федерико Кьеза высказался о бывшем одноклубнике Криштиану Роналду, который сейчас выступает за "Манчестер Юнайтед".

"Меня вдохновляли его преданность футболу, умение решать эпизоды и включаться в любую ситуацию. Роналду прилетел к нам с другой планеты. Было невероятно тренироваться с ним. Мне повезло находится рядом и видеть вживую на одного из лучших игроков в истории футбола", – приводит слова Кьезы La Repubblica.

Напомним, что Роналду выступал за "Ювентус" с 2018 по 2021 годы. В составе туринского клуба он дважды становился чемпионом Италии, однажды завоевал Кубок Италии, а также два раза выиграл Суперкубок Италии.

Не пропустите: Роналду отреагировал на вручение ему награды лучшему бомбардиру всех времен. | http://soccernews.ru
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