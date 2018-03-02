Кежман: "Милинкович-Савич – самый эффективный полузащитник в Европе"

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Кежман: "Милинкович-Савич – самый эффективный полузащитник в Европе"Бывший игрок "Зенита" Матея Кежман, ныне интересы полузащитника "Лацио" Сергея Милинковича-Савича, считает, что его клиент является одним из лучших в мире.

"Когда Милинкович-Савич приехал в Италию, его сравнивали с Погба, потому что на тот момент это напрашивалось. Я уважаю Погба, мне нравятся такие футболиситы, которые могут работать и тащить команду, но думаю, что теперь Сергей лучше Поля. За последние полгода он добился большого прогресса. Если будет здоров, то станет лучшим игроком на планете. Вы не найдете второго футболиста в мире с такой силой, жировой и мышечной структурой для роста в 192 сантиметра.

Милинкович-Савич – самый эффективный полузащитник в Европе: он забивает на любой вкус, у него есть "голова". Я играл с Роббеном, Лэмпардом и другими топ-футболистами, и думаю, что Сергей сможет превзойти их уже в этом году. Он может стать одним из самых серьезных кандидатов на "Золотой мяч", - сказал он. | http://soccernews.ru

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