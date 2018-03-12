Кежман поставил Милинковича-Савича выше Погба

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Кежман поставил Милинковича-Савича выше Погба

Матея Кежман, являющийся агентом хавбека "Лацио" Сергея Милинковича-Савича, сравнил своего клиента с Полем Погба.

"Буквально сразу, как Сергей перебрался в стан "Лацио", СМИ начали равнять его на Поля. Я фанат игры француза, но считаю, что мой подопечный обладает более филигранным виденьем поля и разносторонними качествами, которые очень ценятся в футболистах его позиции" - приводит слова Кежмана Mozzart Sport.

Напомним, что Милинкович-Савич попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".

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