Kicker: "Флик вскоре объявит об уходе из "Баварии"
Фото: Твиттер @FCBayernEN
В скором времени "Бавария" и наставник команды Ханс-Дитер Флик объявят о завершении сотрудничества, сообщает Kicker.
Сейчас боссы мюнхенцев ожидают от тренера окончательного решения. Причиной ухода может стать предложение сменить Йоахима Лева на посту главного тренера сборной Германии, которое, по слухам, уже получил Флик. Если это случится, то специалист возглавит национальную команду сразу после Евро-2020.
Стоит отметить, что увольнять Флика "Бавария" не хочет, так как специалист, который проработал с командой немногим больше 18 месяцев, сумел выиграть с ней Бундеслигу, Кубок Германии, Суперкубок страны, Лигу Чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный Чемпионат Мира.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20