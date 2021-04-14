Kicker: "Флик вскоре объявит об уходе из "Баварии"

Теги ханс-дитер фликбавария мюнхенгермания

Kicker: "Флик вскоре объявит об уходе из "Баварии"Фото: Твиттер @FCBayernEN 
В скором времени "Бавария" и наставник команды Ханс-Дитер Флик объявят о завершении сотрудничества, сообщает Kicker.

Сейчас боссы мюнхенцев ожидают от тренера окончательного решения. Причиной ухода может стать предложение сменить Йоахима Лева на посту главного тренера сборной Германии, которое, по слухам, уже получил Флик. Если это случится, то специалист возглавит национальную команду сразу после Евро-2020.

Стоит отметить, что увольнять Флика "Бавария" не хочет, так как специалист, который проработал с командой немногим больше 18 месяцев, сумел выиграть с ней Бундеслигу, Кубок Германии, Суперкубок страны, Лигу Чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный Чемпионат Мира.

Читать также: "Бавария" определилась с приоритетным кандидатом на замену Флику | http://soccernews.ru
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