Киев едва не лишился права проведения финала Лиги Чемпионов
Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко заявил, что Киев едва не лишился права проведения финала текущего розыгрыша Лиги Чемпионов.
"Дважды мы были очень близки к тому, чтобы лишиться права на проведение финала Лиги Чемпионов. Последний раз - когда возникло "мариупольское дело". У меня в УЕФА в открытую спрашивали: если у вас в стране небезопасно играть в футбол, то, может, лучше перенести финалы престижнейших клубных турниров в другую страну? Я постоянно был в контакте с представителями УЕФА и президентом Чеферином. Пытался убедить их, что у нас всё получится. В итоге всё закончилось хорошо, мы справились и сейчас вышли в подготовке к финалам на финишную прямую" - сказал функционер.
Напомним, что суть "мариупольского дела" заключается в том, что киевскому "Динамо" присудили техническое поражение за неявку на матч в Мариуполе - столичная команда отказалась ехать в город, находящийся вблизи линии фронта.
Финал Лиги Чемпионов состоится 26 мая на киевском стадионе "Олимпийский".
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