Киев снова сильнее: "Динамо" второй раз подряд обыгрывает "Шахтер"

Третий тур чемпионата Украины стартовал матчем между "Динамо" и "Шахтером". "Українське класичне" противостояние является чуть ли не единственной причиной, ради чего люди с других стран смотрят УПЛ. Можно спорить с этим утверждением, однако страсти, которые частенько вскипают в это "бойне", чуть ли не самые горячие и горящие в Восточной Европе. Сегодняшний матч не должен был стать исключением. На это настраивала сама атмосфера. Уже перед матчем никто из динамовцев не пожал руку Мораесу, который долгое время защищал цвета "Динамо", а в этом году перебрался в "Шахтер".

Первый момент во встречи создали футболисты киевского "Динамо". На 9 минуте, после подачи со штрафного, Кадар скинул мяч на дальнюю штангу, где Вербич был готов переправить игровой снаряд в сетку, но удар головой получился неточным. "Шахтер" ответил уже через 120 секунд: "горняки" разогнали быструю атаку, которую с опасной позиции завершал Мораес, но удар форварда принял на себя Кадар, а добивание от Марлоса прервал Бурда.

На 17 минуте "Шахтер" занялся своим любимым делом в последних матчах с "Динамо" – "привозами". Алан Патрик отдал неудачный пас на своей половине поля, мяч перехватил Цыганков, ворвался в штрафную площадь, но перемудрил с ударом. Вингер попытался пробить на исполнение, но получилось не очень сильно – Пятов забрал мяч. После этого "горняки" взяли мяч в свои ноги и завладели инициативой, при этом опасных моментов как с одной, так и с другой стороны не возникало.

На 38 минуте "моментное затишье" прервал Тайсон. Вингер "Шахтера" перехватил мяч в центре поля, добежал до линии штрафной площади и ахнул в ближний угол ворот Бойко. Вратарь запоздал с реакцией на удар, однако в последний момент кончиками пальцев перевел игровой снаряд на угловой.

Второй тайм начался немного не по футбольному. Сразу после стартового свистка фанаты киевского "Динамо" стали закидывать футбольное поле туалетной бумагой, а также вывесили баннер с надписью "подотритесь своим регламентом". Все это действо было частью акции протеста против того, что левый защитник "Шахтера" Исмаили получил право играть в данном матче. Во встрече за Суперкубок "горняку" "припаяли" 3 матча дисквалификации за стычку с Бурдой, однако вскоре срок при загадочных обстоятельствах сократили до двух матчей. Собственно, теперь дисквалификация должна была закончиться как раз перед матчем с "Динамо". Ранее ситуация привела к целому скандалу в украинском футболе, который теперь воплотился и на уровне болельщиков.

На 54 минуте "Динамо" создало первый момент во втором тайме. Виктор Цыганков разобрался с соперниками на правом фланге, ворвался в штрафную и покатил игровой снаряд немного назад, где перспективно набегал Беседин. Форвард опасно пробил по воротам, однако его выстрел заблокировал защитник, а добивание пришлось в руки Пятову.

А на 65 минуте киевляне забили первый гол в матче. После навеса со штрафного в исполнении Цыганкова Беньямин Вербич головой протолкнул мяч в сетку ворот. Удар получился не самым сильным, да и наносился не из самой лучшей позиции, но ошибка Пятова, который неудачно подставил руки под мяч, позволили игровому "ядру" оказаться за линией заветной рамки – 1:0.

По-настоящему опасно "Шахтер" ответил только на 79 минуте. Марлос пробил со штрафного, но Денис Бойко был на чеку и кулаками выбил мяч из-под перекладины. Но этот выпад был скорее разовым. Все остальные набеги на свои ворота защитники "Динамо" успешно пресекали благодаря старым-добрым приемам под названием "подкаты" и "выносы". А иногда даже бегали в контратаку, но оборонцы донецкого клуба тоже не дремали.

"Шахтер" попытался организовать финальный штурм и, справедливости ради, это почти получилось. Сначала Тотовицкий головой пробивал с линии вратарской, но Бойко выбрал удачную позицию и зафиксировал мяч в руках. За две минуты до финального свистка Алан Патрик воспользовался скидкой партнера на линию штрафной площади и в падении пробил по воротам. Вратарь уже не реагировал, однако игровой снаряд прошел в нескольких сантиметрах от правой штанги. На этом все! Киевский клуб набирает свое девятое очко в чемпионате, выходит на чистое первое место в УПЛ, и, что самое главное, второй раз за две недели обыгрывает "Шахтер".

"Динамо" Киев – "Шахтер" Донецк – 1:0

Голы: Вербич, 65 – 1:0.

"Динамо": Бойко – Кендзёра, Бурда, Кадар, Морозюк – Сидорчук (Андриевский, 73), Буяльский (Че Че, 84) – Цыганков, Шепелев (Гармаш, 63), Вербич – Беседин.

"Шахтер": Пятов – Данченко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили – Степаненко (Фернандо), Патрик – Тайсон (Тотовицкий, 85), Коваленко (Майкон, 89), Марлос – Мораес.

Игорь Малиенко | soccernews.ru

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