Киевское "Динамо" без игры потерпело первое поражение в чемпионате Украины

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Киевское "Динамо" без игры потерпело первое поражение в чемпионате УкраиныКиевское "Динамо" без игры потерпело первое поражение в УПЛ, информирует официальный сайт Федерации футбола Украины.

Так, "бело-синим" на сегодняшнем заседании контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ было засчитано техническое поражение за неявку команды на матч 7-го тура Премьер-Лиги против "Мариуполя".

Напомним, "Динамо" отказалось отправляться в Мариуполь на игру чемпионата без предоставления письменных гарантий в безопасности проведения поединка от силовых структур.

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