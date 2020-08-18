Киевское "Динамо" близко к тому, чтобы купить первого новичка-легионера

Теги динамо киевмирча луческу

Киевское "Динамо" близко к тому, чтобы купить первого новичка-легионера

"Динамо" Киев в скором времени подпишет первого нового легионера. Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.

По данным источника, главный тренер команды Мирча Луческу пригласил в клуб 24-летнего бразильского хавбека Клейтона.

Футболист является воспитанником клуба "Фигейренсе". Ранее он играл за "Атлетико Минейро", "Коринтианс" и олимпийскую сборную Бразилии. В 2015 году в составе олимпийской сборной Бразилии Клейтон стал бронзовым призёром Панамериканских игр в Торонто.

Трансферная стоимость игрока - 650 тысяч евро.

Ранее в "Динамо" перешел Владимир Костевич из "Леха".

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