Киевское "Динамо" близко к тому, чтобы купить первого новичка-легионера
"Динамо" Киев в скором времени подпишет первого нового легионера. Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.
По данным источника, главный тренер команды Мирча Луческу пригласил в клуб 24-летнего бразильского хавбека Клейтона.
Футболист является воспитанником клуба "Фигейренсе". Ранее он играл за "Атлетико Минейро", "Коринтианс" и олимпийскую сборную Бразилии. В 2015 году в составе олимпийской сборной Бразилии Клейтон стал бронзовым призёром Панамериканских игр в Торонто.
Трансферная стоимость игрока - 650 тысяч евро.
Ранее в "Динамо" перешел Владимир Костевич из "Леха".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13