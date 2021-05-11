Киевское "Динамо" близко к трансферу лучшего бомбардира чемпионата Украины

Нападающий полтавской "Ворсклы" Владислав Кулач перейдет в киевское "Динамо", сообщает "Динамомания".

По сведениям источника, "Динамо" уже обо всем договорилось с футболистом, который летом станет свободным агентом. Таким образом, форвард достанется киевлянам бесплатно.

28-летний Кулач в завершившемся сезоне стал лучшим бомбардиром украинской Премьер-лиги, забив 15 голов в 21 матче. Ранее он играл за такие известные клубы, как "Шахтер" и "Заря". В сборную Украины не вызвался.

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