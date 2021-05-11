Киевское "Динамо" близко к трансферу лучшего бомбардира чемпионата Украины
Нападающий полтавской "Ворсклы" Владислав Кулач перейдет в киевское "Динамо", сообщает "Динамомания".
По сведениям источника, "Динамо" уже обо всем договорилось с футболистом, который летом станет свободным агентом. Таким образом, форвард достанется киевлянам бесплатно.
28-летний Кулач в завершившемся сезоне стал лучшим бомбардиром украинской Премьер-лиги, забив 15 голов в 21 матче. Ранее он играл за такие известные клубы, как "Шахтер" и "Заря". В сборную Украины не вызвался.
Не пропустите: Киевское "Динамо" нацелилось на бразильского таланта. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Лента новостей
-
Зинченко догнал Роналду по числу чемпионских титулов в Англии
-
"Галатасарай" догнал "Бешикташ" перед последним туром чемпионата Турции. У лидеров по 81 очку
-
"Манчестер Сити" обошел "Челси" по числу чемпионских титулов
-
1
"Манчестер Сити" стал чемпионом Англии
-
1
"Лестер" обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче АПЛ
-
"Арсенал" может продать 10 игроков летом
-
Гус Тиль может перейти из "Спартака" в голландский топ-клуб
-
Буффон назвал причину предстоящего ухода из "Ювентуса"
-
Тренер "Фиорентины" Кокорина хочет покинуть клуб
-
"Реал" вновь не договорился с Рамосом о новом контракте
-
Черчесов назвал причину не включения Гильерме в список претендентов на поездку на Евро-2020
-
Киевское "Динамо" близко к трансферу лучшего бомбардира чемпионата Украины
-
Магуайр избежал перелома
-
Финал ЛЧ пройдет в Порту
-
Барриоса хотят подписать клубы из Италии и Англии
-
Тухель оценил работу Лэмпарда в "Челси"
-
Ещенко дал эмоциональный комментарий после победы над "Химками"
-
"Динамо" хочет продлить контракт с Луческу
-
Гарсия переходит в "Барсу"
-
Черчесов объяснил, почему Смолов не включен в заявку на Евро
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13