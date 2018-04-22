Киевское "Динамо" добыло три очка в матче с "Вересом" и другие результаты 28-го тура чемпионата Украины

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Киевское "Динамо" добыло три очка в матче с "Вересом" и другие результаты 28-го тура чемпионата Украины

Представляем вашему вниманию результаты матчей 28-го тура чемпионата Украины.

"Верес" - "Динамо" 1:4

Голы: Гармаш, 14 - 0:1, Беседин, 47 - 0:2, Жулио Сезар, 52 - 1:2, Беседин, 53 - 1:3, Гонсалес, 90 - 1:4

"Верес": Бандура, Симинин, Адамюк, Прыймак, Каменюка, Каленчук, Карасюк, Мягков, Степанюк, Западня (Морозенко, 76), Жулио Сезар

"Динамо": Бойко, Кендзера, Бурда, Шабанов, Пиварич, Буяльский, Шепелев (Алибеков, 76), Цыганков (Гонсалес, 86), Гармаш (Ротань, 70), Вербич, Беседин

Предупреждения: Буяльский, Бурда


"Заря" - "Мариуполь" 3:1

Голы: Мишнев, 30 - 0:1, Юри, 67 - 1:1, Гордиенко, 75 - 2:1, Громов, 90 - 3:1

"Заря": Лунин, Тымчик, Чечер, Гордиенко, Опанасенко, Харатин (Фаупала, 51), Андриевский, Караваев, Силас, Громов (Лунев, 90+4), Юри (Кочергин, 90+3).

"Мариуполь": Гальчук, Кирюханцев, Яворский, Дава (Белый, 31), Демири, Игнатенко (Дедечко, 64), Пихаленок, Чурко (Борячук, 77), Мишнев, Болбат, Тотовицкий.

Предупреждения: Юри - Тотовицкий, Яворский, Дава, Игнатенко, Белый, Дедечко.

Удаление: Кирюханцев, 80 (прямая красная карточка).


"Олимпик" - "Карпаты" 0:2

Голы: Швед, 22 - 0:1, Карраскаль, 58 - 0:2

"Олимпик": Кичак, Е. Пасич, Вакуленко, Снурницын, Немчанинов, Вукович, Цымбалюк, Балашов, Щедрый (Беленький, 46), Г. Пасич, Кисиль (Хомутов, 46).

"Карпаты": Шевченко, Мирошниченко, Федецкий, Нестеров, Гуцуляк, Вербный, Эрбес (Голодюк, 83), Ди Франко, Карраскаль (Санчес, 67), Мякушко (Ременюк, 76), Швед.

Предупреждения: Вакуленко, Е. Пасич, Цымбалюк - Федецкий, Карраскаль, Нестеров. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 22 51
2 Динамо Киев 22 45
3 Ворскла 22 37
4 Заря Луганск 22 33
5 Верес Ровно 22 32
6 Мариуполь 22 32
7 Олимпик Донецк 22 28
8 Александрия 22 23
9 Звезда Кропивницкий 22 19
10 Карпаты Львов 22 19
11 Черноморец Одесса 22 18
12 Сталь Каменское 22 15
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