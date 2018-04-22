Киевское "Динамо" добыло три очка в матче с "Вересом" и другие результаты 28-го тура чемпионата Украины
Представляем вашему вниманию результаты матчей 28-го тура чемпионата Украины.
"Верес" - "Динамо" 1:4
Голы: Гармаш, 14 - 0:1, Беседин, 47 - 0:2, Жулио Сезар, 52 - 1:2, Беседин, 53 - 1:3, Гонсалес, 90 - 1:4
"Верес": Бандура, Симинин, Адамюк, Прыймак, Каменюка, Каленчук, Карасюк, Мягков, Степанюк, Западня (Морозенко, 76), Жулио Сезар
"Динамо": Бойко, Кендзера, Бурда, Шабанов, Пиварич, Буяльский, Шепелев (Алибеков, 76), Цыганков (Гонсалес, 86), Гармаш (Ротань, 70), Вербич, Беседин
Предупреждения: Буяльский, Бурда
"Заря" - "Мариуполь" 3:1
Голы: Мишнев, 30 - 0:1, Юри, 67 - 1:1, Гордиенко, 75 - 2:1, Громов, 90 - 3:1
"Заря": Лунин, Тымчик, Чечер, Гордиенко, Опанасенко, Харатин (Фаупала, 51), Андриевский, Караваев, Силас, Громов (Лунев, 90+4), Юри (Кочергин, 90+3).
"Мариуполь": Гальчук, Кирюханцев, Яворский, Дава (Белый, 31), Демири, Игнатенко (Дедечко, 64), Пихаленок, Чурко (Борячук, 77), Мишнев, Болбат, Тотовицкий.
Предупреждения: Юри - Тотовицкий, Яворский, Дава, Игнатенко, Белый, Дедечко.
Удаление: Кирюханцев, 80 (прямая красная карточка).
"Олимпик" - "Карпаты" 0:2
Голы: Швед, 22 - 0:1, Карраскаль, 58 - 0:2
"Олимпик": Кичак, Е. Пасич, Вакуленко, Снурницын, Немчанинов, Вукович, Цымбалюк, Балашов, Щедрый (Беленький, 46), Г. Пасич, Кисиль (Хомутов, 46).
"Карпаты": Шевченко, Мирошниченко, Федецкий, Нестеров, Гуцуляк, Вербный, Эрбес (Голодюк, 83), Ди Франко, Карраскаль (Санчес, 67), Мякушко (Ременюк, 76), Швед.
Предупреждения: Вакуленко, Е. Пасич, Цымбалюк - Федецкий, Карраскаль, Нестеров. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|22
|51
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Ворскла
|22
|37
|4
|Заря Луганск
|22
|33
|5
|Верес Ровно
|22
|32
|6
|Мариуполь
|22
|32
|7
|Олимпик Донецк
|22
|28
|8
|Александрия
|22
|23
|9
|Звезда Кропивницкий
|22
|19
|10
|Карпаты Львов
|22
|19
|11
|Черноморец Одесса
|22
|18
|12
|Сталь Каменское
|22
|15