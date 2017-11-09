Киевское "Динамо" готово сыграть с "Мариуполем" на выезде



Киевское "Динамо" все-таки хочет провести матч седьмого тура чемпионата Украины против "Мариуполя" в гостях.

Ранее киевляне отказались играть в Мариуполь, опасаясь за безопасность игроков и персонала клуба.

В итоге руководство Премьер-лиги засчитало "Динамо" техническое поражение со счетом 0:3.

Впрочем в "Маруиполе" уже не собираются играть с "Динамо".

"Почтовый ящик Клуба и нашу клубную телефонную линию, после сегодняшнего разгона волны слухов и домыслов в Интернете, "обрывают" обращения болельщиков ФК Мариуполь с просьбами, нет - с требованиями, ни в коем случае не идти на поводу у наших уважаемых партнеров из Киева, и не проводить переигровку несостоявшихся в августе футбольных матчей.

Ну что ж, друзья, не переживайте - мы дорожим нашем Именем и нашей Репутацией, поэтому никаких переигровок не будет. Иначе тем самым будет открыт ящик Пандоры, и украинский футбол скатится в состояние первобытного хаоса – что тогда помещает футбольным функционерам перекраивать календарь игр под свои собственные потребности и задачи?

Украинский футбол и так на нисходящем векторе развития – вспомните выдаваемые нашему клубу как из рога изобилия красные карточки; пенальти, которые почему-то одним ставятся за малейшую провинность, а другим даже за явную игру рукой в штрафной ни-ни, и так далее — список можно продолжать очень долго. Зачем же усугублять ситуацию, создавая печальный прецедент демонстративного игнорирования положений Регламента УПЛ?", - написал вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин на своей странице в Facebook.

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