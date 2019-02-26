Киевское "Динамо" хочет перехватить трансферную цель "Локомотива" и ЦСКА

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Киевское "Динамо" хочет перехватить трансферную цель "Локомотива" и ЦСКА

Киевское "Динамо" вступило в борьбу за хорватского полузащитника "Ромы" Анте Чоричу, сообщает Сalciomercatoweb.

По сведениям издания, украинский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Возможно, Чорич войдет в сделку по переходу хавбека "Динамо" Виктора Цыганкова в "Рому".

Ранее сообщалось, что Чорич также входит в сферу интересов ЦСКА и "Локомотива".

В нынешнем сезоне 21-летний Чорич провел всего два матча за "Рому". Его контракт с клубом истекает летом 2023 года. 

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