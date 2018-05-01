Киевское "Динамо" хочет выкупить вратаря "Бешикташа"

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Киевское "Динамо" хочет выкупить вратаря "Бешикташа"

Киевское "Динамо" намерено выкупить вратаря "Бешикташа" Дениса Бойко, сообщает Fotomac.

По информации источника, 30-летний страж ворот хочет остаться в столичной команде, однако клубы пока не могут договориться о сумме трансфера.

"Бешикташ" требует за голкипера три миллиона евро, в то время как киевляне готовы заплатить только 1,2 миллиона.

Бойко сыграл за "Динамо" 14 матчей, в которых пропустил 10 голов. 

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