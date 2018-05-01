Киевское "Динамо" хочет выкупить вратаря "Бешикташа"
Киевское "Динамо" намерено выкупить вратаря "Бешикташа" Дениса Бойко, сообщает Fotomac.
По информации источника, 30-летний страж ворот хочет остаться в столичной команде, однако клубы пока не могут договориться о сумме трансфера.
"Бешикташ" требует за голкипера три миллиона евро, в то время как киевляне готовы заплатить только 1,2 миллиона.
Бойко сыграл за "Динамо" 14 матчей, в которых пропустил 10 голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|31
|66
|2
|Истанбул ББ
|31
|65
|3
|Фенербахче
|31
|63
|4
|Бешикташ
|31
|62
|5
|Трабзонспор
|31
|49
|6
|Гёзтепе АС Измир
|31
|47
|7
|Сивасспор
|31
|47
|8
|Кайсериспор
|31
|44
|9
|Касимпаса
|31
|40
|10
|Бурсаспор
|31
|39
|11
|Малатия Беледийеспор
|31
|39
|12
|Акхисар Беледийе ГС
|31
|36
|13
|Аланьяспор
|31
|35
|14
|Антальяспор
|31
|35
|15
|Коньяспор
|31
|32
|16
|Османлыспор
|31
|32
|17
|Генчлербирлиги
|31
|30
|18
|Карабюкспор
|31
|12