Киевское "Динамо" и "Бешикташ" не могут договориться о трансфере Виды

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Киевское "Динамо" и "Бешикташ" не могут договориться о трансфере Виды

"Бешикташ" и киевское "Динамо" ведут переговоры по трансферу защитника Домагоя Виды, сообщает Fanatik.

По сведениям издания, клубы пока не могут согласовать сумму компенсации за 28-летнего хорвата. "Динамо" требует пять миллионов евро, а "Бешикташ" предлагает только два миллиона.

Стоит отметить, что контракт Виды с "Динамо" истекает в декабре этого года.

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