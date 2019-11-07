Киевское "Динамо" и "Копенгаген" обменялись голами, а "Мальме" и "Лугано" разошлись миром

Киевское "Динамо" и "Копенгаген" обменялись голами в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы.

В параллельной встрече группы B "Мальме" и "Лугано" не выявили победителя.

"Копенгаген" - "Динамо К" - 1:1 (1:0)

Голы: Стаге, 4 - 1:0, Вербич, 70 - 1:1.

Нереализованный пенальти: Цыганков, 15 (вратарь)

"Копенгаген": Юнссон, Бенгтссон (Бартолец, 69), Варела, Папаяннопулос, Нельссон, Зека, Стаге, Фальк (Дарами, 55), Фишер (Томсен, 82), Сотириу, Сантос.

"Динамо К": Бущан, Кендзера, Шабанов, Миколенко, Попов, Караваев, Сидорчук, Шепелев, Вербич (де Пена, 89), Беседин, Цыганков.

"Лугано" - "Мальме" - 0:0

"Лугано": Бауманн, Дапрела, Лаванши, Яо, Марич, Кустодио, Араторе, Боттани (Герндт, 57), Вечеи, Холендер (Ловрич, 81), Карлиньос.

"Мальме": Далин, Беймо (Молинс, 64), Бенгтссон, Сафари (Кнудсен, 69), Нильсен, Траустасон, Рикс, Левицки (Инносент, 30), Баширу, Бергет, Розенберг.

"Копенгаген", имея в активе 6 очков возглавляет турнирную таблицу группы В. "Динамо" (6) - на второй позиции, "Мальме" (5) - третий, "Лугано" (2) - замыкает группу.

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