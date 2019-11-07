Киевское "Динамо" и "Копенгаген" обменялись голами, а "Мальме" и "Лугано" разошлись миром

Теги динамо киевкопенгагенлуганомальме фф

Киевское "Динамо" и "Копенгаген" обменялись голами, а "Мальме" и "Лугано" разошлись миром

Киевское "Динамо" и "Копенгаген" обменялись голами в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы.

В параллельной встрече группы B "Мальме" и "Лугано" не выявили победителя.

"Копенгаген" - "Динамо К" - 1:1 (1:0)

Голы: Стаге, 4 - 1:0, Вербич, 70 - 1:1.

Нереализованный пенальти: Цыганков, 15 (вратарь)

"Копенгаген": Юнссон, Бенгтссон (Бартолец, 69), Варела, Папаяннопулос, Нельссон, Зека, Стаге, Фальк (Дарами, 55), Фишер (Томсен, 82), Сотириу, Сантос.

"Динамо К": Бущан, Кендзера, Шабанов, Миколенко, Попов, Караваев, Сидорчук, Шепелев, Вербич (де Пена, 89), Беседин, Цыганков.

"Лугано" - "Мальме" - 0:0

"Лугано": Бауманн, Дапрела, Лаванши, Яо, Марич, Кустодио, Араторе, Боттани (Герндт, 57), Вечеи, Холендер (Ловрич, 81), Карлиньос.

"Мальме": Далин, Беймо (Молинс, 64), Бенгтссон, Сафари (Кнудсен, 69), Нильсен, Траустасон, Рикс, Левицки (Инносент, 30), Баширу, Бергет, Розенберг.

"Копенгаген", имея в активе 6 очков возглавляет турнирную таблицу группы В. "Динамо" (6) - на второй позиции, "Мальме" (5) - третий, "Лугано" (2) - замыкает группу.

А еще: Фернандеш оформил дубль и помог "Краснодару" обыграть "Трабзонспор"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Фернандеш оформил дубль и помог "Краснодару" обыграть "Трабзонспор"

Фернандеш оформил дубль и помог "Краснодару" обыграть "Трабзонспор"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Фейеноорд Фейеноорд 4 7
2 Шальке Шальке 4 7
3 Базель Базель 4 7
4 Ференцварош Ференцварош 4 4
5 Харт оф Мидлотиан Харт оф Мидлотиан 4 3
Группа B М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 4 9
2 Стяуа Бухарест Стяуа Бухарест 4 6
3 Парма Парма 4 6
4 Бешикташ Бешикташ 4 4
5 Стандард Льеж Стандард Льеж 4 4
Группа C М О
1 Днепр Днепропетровск Днепр Днепропетровск 4 9
2 Реал Сарагоса Реал Сарагоса 4 7
3 Аустрия Вена Аустрия Вена 4 7
4 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 4 5
5 Утрехт Утрехт 4 0
Группа D М О
1 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 10
2 Сошо Сошо 4 9
3 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 4 7
4 Паниониос Паниониос 4 3
5 Динамо Тбилиси Динамо Тбилиси 4 0
Группа E М О
1 Мидлсбро Мидлсбро 4 9
2 Вильярреал Вильярреал 4 8
3 Партизан Партизан 4 5
4 Лацио Лацио 4 3
5 Айгалео ФК Афины Айгалео ФК Афины 4 1
Группа F М О
1 АЗ АЗ 4 9
2 Осер Осер 4 7
3 Грацер АК Грацер АК 4 7
4 Рейнджерс Рейнджерс 4 6
5 Амика Амика 4 0
Группа G М О
1 Штутгарт Штутгарт 4 9
2 Бенфика Бенфика 4 9
3 Херенвен Херенвен 4 7
4 Динамо Загреб Динамо Загреб 4 4
5 Беверен Беверен 4 0
Группа H М О
1 Лилль Лилль 4 9
2 Севилья Севилья 4 7
3 Алемания Аахен Алемания Аахен 4 7
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 4 5
5 АЕК АЕК 4 0
Полная таблица

топ-5 тегов