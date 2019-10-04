Киевское "Динамо" и "Лугано" разошлись миром, а "Мальме" и "Копенгаген" обменялись голами

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Киевское "Динамо" и "Лугано" разошлись миром, а "Мальме" и "Копенгаген" обменялись голами

Киевское "Динамо" и "Луганоразошлись миром в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

В другом матче группы "Мальме" и "Копенгаген" также сыграли вничью.

"Лугано" - "Динамо К" - 0:0

"Лугано": Бауманн, Дапрела, Лаванши, Марич, Яо, Араторе (Дальмонте, 64), Вечеи, Ловрич (Куштодиу, 70), Саббатини, Герндт (Холендер, 78), Карлиньос Жуниор.

"Динамо К": Бущан, Кадар, Кендзера, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Буяльский, Шепелев (Гармаш, 84), Вербич (К.де Пена, 88), Цыганков, Родригеш (Беседин, 70).

"Мальме" - "Копенгаген" - 1:1 (0:1)

Голы: Нильсен, 45+5 (в свои ворота) - 0:1, Розенберг, 55 - 1:1.

"Мальме": Далин, Сафари, Р.Бенгтссон, Нильсен, Рикс (Ларссон, 46), Кристиансен (Траустасон, 58), Левицки, Баширу, Розенберг, Бергет, Антонссон (Молинс, 78).

"Копенгаген": Юнссон, П.Бенгтссон, Бьелланн, Варела, Нельссон, Зека, Стаге, Фальк (Бартолец, 85), Фишер (Хольсе, 70), Сотириу, Сантос (Дарами, 86).

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