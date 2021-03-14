Киевское "Динамо" и "Шахтер" добыли победы в УПЛ

В рамках 18-го тура УПЛ киевское "Динамо" обыграло "Зарю", а "Шахтер" разгромил "Десну".

"Динамо" продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Шахтер" на 4 очка. "Заря" остается на третье месте, "Десна" - на четвертом.

"Шахтер" - "Десна" 4:0

Голы: Тете (пен), 34 - 1:0, Соломон, 74 - 2:0, Соломон, 77 - 3:0, Тете, 80 - 4:0

"Шахтер": Трубин, Додо, Матвиенко, Кривцов, Бондарь, Тете (Тайсон, 81), Алан Патрик (Судаков, 81), Маркос Антонио (Марлос, 60), Майкон, Соломон (Коноплянка, 81), Мораес (Дентиньо, 71).

"Десна": Паст (Литовка, 88), Тамм, Имереков, Полегенько, Мостовой, Картушов (Сухоцкий, 86), Огиря, Гуцуляк, Калитвинцев (Арвеладзе, 76), Тотовицкий (Безбородько, 86), Чепурненко (Дегтярев, 46).



"Заря" - "Динамо" Киев 0:2

Голы: Беседин, 55 - 0:1, Сидорчук, 59 - 0:2

"Заря": Василь, Фаворов (Грмов, 79), Вернидуб (Хомченовский, 79), Абу Ханна, Жуниньо (Цыганикс, 84), Назарина, Юрченко, Кабаев (Иванисеня, 61), Кочергин, Аллахьяр, Гладкий (Шахаб, 61).

"Динамо" Киев: Бущан, Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Цыганков (Леднев, 87), Шапаренко (Шепелев, 88), Буяльский, Де Пена, Беседин (Супряга, 86).

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