Киевское "Динамо" и "Спартак" поборются за нигерийского форварда

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Киевское "Динамо" и "Спартак" поборются за нигерийского форварда

Киевское "Динамо" и "Спартак" поборются за форварда "Вентспилса" Аделеке Акиньеми, сообщает All Nigeria Soccer.

По информации источника, и "бело-синие", и "красно-белые" готовы воспользоваться желанием 20-летнего нигерийца покинуть латвийский клуб.

Акиньеми выступает за "Вентспилс" с 2017 года, сыграл 50 матчей и забил 32 гола.

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