Киевское "Динамо", "Интер" и "Челси" пробились в следующий раунд Лиги Европы
Представляем результаты ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы.
Отметим, что в следующий раунд пробились "Бенфика", "Челси", киевское "Динамо", "Славия", "Интер" и "Ренн".
"Челси" - "Мальме" 3:0
Голы: Жиру, 55 - 1:0, Баркли, 74 - 2:0, Хадсон-Одои, 84 - 3:0
"Челси": Кабальеро, Рюдигер, Эмерсон, Аспиликуэта (Ампаду, 79), Кристенсен, Баркли (Жоржиньо, 76), Ковачич, Виллиан, Канте (Лофтус-Чик, 76), Хадсон-Одои, Жиру.
"Мальме": Далин, Бенгтссон, Сафари, Виннхейм, Нильсен, Кристиансен (Левицки, 72), Рикс, Баширу, Траустасон (Галль, 72), Розенберг (Страндберг, 62), Антонссон.
Предупреждения: Баркли (17), Сафари (31), Розенберг (44), Кристиансен (51), Бенгтссон (52).
Удаление: Бенгтссон (73).
"Интер" - "Рапид Вена" 4:0
Голы: Весино, 11 - 1:0, Раноккия, 18 - 2:0, Перишич, 80 - 3:0, Политано, 87 - 4:0
"Интер": Ханданович, Шкриньяр (Миранда, 77), Соареш, Асамоа, Раноккия, Наингголан, Перишич, Весино, Брозович (Валеро, 62), Кандрева, Мартинес (Политано, 66).
"Рапид Вена": Штребингер, Хофманн, Зоннляйтнер, Болинголи-Мбомбо (Шобесбергер, 75), Любичич, Поцман, Кнасмюлльнер (Шваб, 64), Граховац, Мург, Павлович, Иван (Мюльдюр, 64).
"Бенфика" - "Галатасарай" 0:0
"Бенфика": Влаходимос, Диаш, Гримальдо, Андре Алмейда, Франсишку Феррейра, Флорентину, Жедсон Фернандеш, Серви (Рафа Силва, 59), Пицци (Пирес, 83), Жоау Фелиш (Жонас, 76), Сеферович.
"Галатасарай": Муслера, Люиндама, Нагатомо, Мариано, Маркао Тейшейра, Ндиайе, Донк (Гюмюш, 78), Фегули (Акбаба, 84), Бельханда, Оньекуру (Акгюн, 83), Дианье.
"Динамо" Киев - "Олимпиакос" 1:0
Гол: Фран Соль, 32 - 1:0
"Динамо" Киев: Бойко, Бурда, Миколенко, Кендзера, Шабанов, Шепелев, Шапаренко (Гармаш, 76), Цыганков, Буяльский, Вербич, Фран Соль.
"Олимпиакос": Жозе Са, Мерья, Цимикас, Торосидис, Сиссе, Фортунис (Герреро, 65), Бухалакис (Натхо, 65), Поденсе, Гильерме, Жил Диаш (Масурас, 46), Хассан.
"Бетис" - "Ренн" 1:3
Голы: Бенсебайни, 22 - 0:1, Юну, 30 - 0:2, Ло Чельсо, 41 - 1:2, Ньянг, 90 - 1:3
"Бетис": Роблес, Манди, Бартра, Сидней, Санчес (Эмерсон, 89), Каналес, Гуардадо (Лайнес, 78), Ло Чельсо, Вильям Карвалью, Хесе (Леон, 69), Морон.
"Ренн": Коубек, Мешер, Бенсебайни (Зеффан, 78), Траоре, Да Сильва, Бен-Арфа, Гренье, Юну (Дель Кастийо, 84), Буриго (Желен, 75), Сарр, Ньянг.
"Генк" - "Славия" 1:4
Голы: Троссард, 10 - 1:0, Цоуфал, 23 - 1:1, Траоре, 53 - 1:2, Шкода, 64 - 1:3, Шкода, 68 - 1:4
"Генк": Вукович (Яккерс, 58), Лукуми, Деваст, Мехле, Малиновский, Де Норре (Уронен, 56), Хейнен (Ваутерс, 29), Посуэло, Троссард, Ито, Саматта.
"Славия": Коларж, Кудела, Боржил, Цоуфал, Дели, Масопуст (Олайинка, 66), Крал, Соучек, Траоре (Стох, 63), Змргал, Шкода (ван Бурен, 75).
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