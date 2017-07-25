Киевское "Динамо" интересуется Голофкой

Форвард "Ботошани" Кэтэлин Голофка может продолжить карьеру в Украине, сообщает Digi Sport.

По информации источника, в услугах 27-летнего румына заинтересовано киевское "Динамо", которое уже сделало предложение по трансферу футболиста.

Президент "Ботошани" заявил о готовности продать Голофку за 500 тысяч евро.

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