Киевское "Динамо" использовало российских фанатов в рекламе на новый сезон (фото)

Теги динамо киев

Киевское "Динамо" использовало российских фанатов в рекламе на новый сезон (фото)

В киевском "Динамо" допустили грубую ошибку в  рекламе абонементов на новый сезон. В качестве фоновой картинки дизайнер клуба использовал фотографию болельщиков московского "Динамо".

На данную ошибку обратили внимание фанаты киевского клуба из группы WBC и задали вопрос руководству "Динамо", будет ли наказан дизайнер за такую ошибку.

В прошлом сезоне "Динамо" Киев стало чемпионом Украины, а также завоевало Кубок страны и национальный Суперкубок.

Не пропустите: Шкурин забил за "Динамо" Киев во втором матче подряд. | http://soccernews.ru
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