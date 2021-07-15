Киевское "Динамо" использовало российских фанатов в рекламе на новый сезон (фото)

В киевском "Динамо" допустили грубую ошибку в рекламе абонементов на новый сезон. В качестве фоновой картинки дизайнер клуба использовал фотографию болельщиков московского "Динамо".

На данную ошибку обратили внимание фанаты киевского клуба из группы WBC и задали вопрос руководству "Динамо", будет ли наказан дизайнер за такую ошибку.

В прошлом сезоне "Динамо" Киев стало чемпионом Украины, а также завоевало Кубок страны и национальный Суперкубок.

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