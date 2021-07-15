Киевское "Динамо" использовало российских фанатов в рекламе на новый сезон (фото)
В киевском "Динамо" допустили грубую ошибку в рекламе абонементов на новый сезон. В качестве фоновой картинки дизайнер клуба использовал фотографию болельщиков московского "Динамо".
На данную ошибку обратили внимание фанаты киевского клуба из группы WBC и задали вопрос руководству "Динамо", будет ли наказан дизайнер за такую ошибку.
В прошлом сезоне "Динамо" Киев стало чемпионом Украины, а также завоевало Кубок страны и национальный Суперкубок.
Не пропустите: Шкурин забил за "Динамо" Киев во втором матче подряд. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Россияне включили Дзюбу в число лучших игроков Евро-2020
-
1
"Челси" предложил одного из своих игроков в обмен на Холанда
-
"Спартак" надолго теряет Селихова
-
Клюйверт близок к переходу в клуб из чемпионата Франции
-
Варан окончательно отказался продлевать контракт с "Реалом"
-
Киевское "Динамо" использовало российских фанатов в рекламе на новый сезон (фото)
-
Червиченко высказался об отказе игроков ЦСКА от вакцинации
-
Африканский футболист показал свое фото после того, как ему плеснули кислотой в лицо
-
1
Дюков отреагировал на информацию об отказе игроков ЦСКА от вакцинации
-
"Локомотив" показал форму на новый сезон (видео)
-
Московское "Динамо" проиграло чешскому клубу
-
"Фиорентина" Кокорина представила нового главного тренера команды (видео)
-
Президент РФС высказался о возможном изменении лимита на легионеров в РПЛ
-
1
Перес хотел контролировать испанские СМИ. Новые разоблачения от El Confidencial
-
Российский вратарь близок к переходу в датский клуб "Вейле"
-
1
Роббен окончательно завершил карьеру
-
Газзаев сделал выбор между российским и иностранным тренером для сборной
-
"Манчестер Юнайтед" представил новую домашнюю форму
-
Президент РФС подтвердил, что Черчесов отказался от неустойки
-
В ЦСКА отреагировали на слухи об отказе футболистов вакцинироваться от коронавируса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13