Киевское "Динамо" может избавиться от летнего новичка команды в январе

Фото: инстаграм Эрика Рамиреса/Автор неизвестен

Венесуэльский нападающий киевского "Динамо" Эрик Рамирес может покинуть клуб в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Марио Альберто Санчес в своем твиттере.

По сведениям источника, интерес к футболисту проявляет бельгийский "Серкль Брюгге". Главный тренер киевлян Мирча Луческу не считает Рамиреса первым выбором на позицию форварда, поэтому может согласиться на его продажу.

23-летний Рамирес перешел в "Динамо" прошлым летом из словацкого ДАКа за 1,75 миллиона евро. В нынешнем сезоне он провел за украинский клуб шесть матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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