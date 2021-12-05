Киевское "Динамо" может избавиться от летнего новичка команды в январе

Теги динамо киевсеркль брюггетрансферы

Киевское "Динамо" может избавиться от летнего новичка команды в январе

Фото: инстаграм Эрика Рамиреса/Автор неизвестен

Венесуэльский нападающий киевского "Динамо" Эрик Рамирес может покинуть клуб в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Марио Альберто Санчес в своем твиттере.

По сведениям источника, интерес к футболисту проявляет бельгийский "Серкль Брюгге". Главный тренер киевлян Мирча Луческу не считает Рамиреса первым выбором на позицию форварда, поэтому может согласиться на его продажу.

23-летний Рамирес перешел в "Динамо" прошлым летом из словацкого ДАКа за 1,75 миллиона евро. В нынешнем сезоне он провел за украинский клуб шесть матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

Не пропустите: Журналист Гордон рассказал об участии в выборе тренера для киевского "Динамо". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Верона" совершила суперкамбэк в матче с "Венецией" в Серии А

"Верона" совершила суперкамбэк в матче с "Венецией" в Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 29 70
2 Гент Гент 29 55
3 Шарлеруа Шарлеруа 29 54
4 Антверпен Антверпен 29 53
5 Стандард Льеж Стандард Льеж 29 49
6 Мехелен Мехелен 29 44
7 Генк Генк 29 44
8 Андерлехт Андерлехт 29 43
9 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 29 36
10 Мукрон Перувелз Мукрон Перувелз 29 36
11 Кортрийк Кортрийк 29 33
12 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 29 33
13 Эупен Эупен 29 30
14 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 29 23
15 Остенде Остенде 29 22
16 Ред Стар Ваасланд Ред Стар Ваасланд 29 20
Полная таблица

топ-5 тегов