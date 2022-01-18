Киевское "Динамо" может купить талантливого бразильца

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Киевское "Динамо" может купить талантливого бразильца

Фото: инстаграм Луана Брито/Автор неизвестен

Киевское "Динамо" проявляет интерес к нападающему "Флуминенсе" Луану Брито, сообщает телеграм-канал "Динамо" Киев Inside".

По сведениям источника, украинский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно, но пока что договориться с бразильцами не удается. "Динамо" предложило за игрока 1,5 миллиона евро, но такое предложение не устроило "Флуминенсе". Сумма отступных в контракте форварда составляет 50 миллионов долларов.

19-летний Брито является воспитанником "Флуминенсе" и пока что выступает только за молодежную команду. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2022 года.

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