Киевское "Динамо" может купить талантливого бразильца
Фото: инстаграм Луана Брито/Автор неизвестен
Киевское "Динамо" проявляет интерес к нападающему "Флуминенсе" Луану Брито, сообщает телеграм-канал "Динамо" Киев Inside".
По сведениям источника, украинский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно, но пока что договориться с бразильцами не удается. "Динамо" предложило за игрока 1,5 миллиона евро, но такое предложение не устроило "Флуминенсе". Сумма отступных в контракте форварда составляет 50 миллионов долларов.
19-летний Брито является воспитанником "Флуминенсе" и пока что выступает только за молодежную команду. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2022 года.
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|Александрия
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|21
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|Мариуполь
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|Dnipro-1
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|9
|Львов
|22
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|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
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