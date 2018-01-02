Киевское "Динамо" может ослабить соперника ЦСКА по 1/8 финала Лиги Европы

Киевское "Динамо" близко к подписанию форварда сербской "Црвены Звезды" Ричмонда Боаки, информирует sportworldghana.com.

По сведениям источника, переговоры между двумя клубами по трансферу 24-летнего нападающего уже вступили в завершающую фазу. Самый титулованный клуб Украины рассматривает ганца в качестве замены своему травмированному игроку линии атаки Дьемерси Мбокани.

Напомним, соперником "Црвены Звезды" в 1/8 финала Лиги Европы является московский ЦСКА.

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