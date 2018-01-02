Киевское "Динамо" может ослабить соперника ЦСКА по 1/8 финала Лиги Европы
Киевское "Динамо" близко к подписанию форварда сербской "Црвены Звезды" Ричмонда Боаки, информирует sportworldghana.com.
По сведениям источника, переговоры между двумя клубами по трансферу 24-летнего нападающего уже вступили в завершающую фазу. Самый титулованный клуб Украины рассматривает ганца в качестве замены своему травмированному игроку линии атаки Дьемерси Мбокани.
Напомним, соперником "Црвены Звезды" в 1/8 финала Лиги Европы является московский ЦСКА.
Не пропустите: Боаки считает, что "Црвена Звезда" может дойти до полуфинала Лиги Европы. | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
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|Динамо Киев
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|19
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|4
|Заря Луганск
|19
|27
|5
|Верес Ровно
|19
|26
|6
|Олимпик Донецк
|18
|25
|7
|Мариуполь
|18
|23
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|Александрия
|19
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|Звезда Кропивницкий
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|Черноморец Одесса
|19
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|11
|Карпаты Львов
|18
|15
|12
|Сталь Каменское
|19
|12