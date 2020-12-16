Киевское "Динамо" может перехватить трансферную цель "Интера"
Киевское "Динамо" проявляет интерес к нападающему "Флуминенсе" Маркосу Паоло, сообщает Lance.
По сведениям издания, украинский клуб может купить форварда в зимнее трансферное окно. Контракт игрока с клубом истекает летом 2021 года, поэтому он может достаться киевлянам за небольшую сумму. Ранее сообщалось, что Паоло входит в сферу интересов миланского "Интера". Также им интересовались "Спартак" и ЦСКА.
19-летний Паоло является воспитанником "Флуминенсе". Всего за бразильский клуб он провел 60 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал девять результативных передач. Выступает за юношескую сборную Португалии.
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|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
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|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
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|Карпаты Львов
|22
|13