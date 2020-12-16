Киевское "Динамо" может перехватить трансферную цель "Интера"

Киевское "Динамо" проявляет интерес к нападающему "Флуминенсе" Маркосу Паоло, сообщает Lance.

По сведениям издания, украинский клуб может купить форварда в зимнее трансферное окно. Контракт игрока с клубом истекает летом 2021 года, поэтому он может достаться киевлянам за небольшую сумму. Ранее сообщалось, что Паоло входит в сферу интересов миланского "Интера". Также им интересовались "Спартак" и ЦСКА.

19-летний Паоло является воспитанником "Флуминенсе". Всего за бразильский клуб он провел 60 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал девять результативных передач. Выступает за юношескую сборную Португалии.

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