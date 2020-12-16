Киевское "Динамо" может перехватить трансферную цель "Интера"

Теги динамо киевфлуминенсетрансферымаркос паоло

Киевское "Динамо" может перехватить трансферную цель "Интера"

Киевское "Динамо" проявляет интерес к нападающему "Флуминенсе" Маркосу Паоло, сообщает Lance.

По сведениям издания, украинский клуб может купить форварда в зимнее трансферное окно. Контракт игрока с клубом истекает летом 2021 года, поэтому он может достаться киевлянам за небольшую сумму. Ранее сообщалось, что Паоло входит в сферу интересов миланского "Интера". Также им интересовались "Спартак" и ЦСКА.

19-летний Паоло является воспитанником "Флуминенсе". Всего за бразильский клуб он провел 60 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал девять результативных передач. Выступает за юношескую сборную Португалии.

Не пропустите: Киевское "Динамо" узнало соперника в Лиге Европы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Билича уволили из "Вест Бромвича"

Билича уволили из "Вест Бромвича"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
Полная таблица

топ-5 тегов