Киевское "Динамо" может подписать форварда "Сочи"

Фото: инстаграм Матео Кассьерры/Автор неизвестен

Киевское "Динамо" проявляет интерес к колумбийскому нападающему "Сочи" Матео Кассьерре, сообщает Sport24.

По сведениям источника, президент украинского клуба Игорь Суркис лично обсудил трансфер форварда с владельцем "Сочи" Борисом Ротенбергом. Впрочем, на данный момент трансфер маловероятен, так как "Динамо" не готово платить за игрока требуемые 9-10 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 24-летний Кассьерра провел за "Сочи" 14 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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