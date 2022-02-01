Киевское "Динамо" может подписать форварда "Сочи"
Фото: инстаграм Матео Кассьерры/Автор неизвестен
Киевское "Динамо" проявляет интерес к колумбийскому нападающему "Сочи" Матео Кассьерре, сообщает Sport24.
По сведениям источника, президент украинского клуба Игорь Суркис лично обсудил трансфер форварда с владельцем "Сочи" Борисом Ротенбергом. Впрочем, на данный момент трансфер маловероятен, так как "Динамо" не готово платить за игрока требуемые 9-10 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 24-летний Кассьерра провел за "Сочи" 14 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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