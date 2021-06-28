Киевское "Динамо" может подписать лучшего бомбардира чемпионата Украины

Фото: твиттер "Динамомания"/Автор неизвестен

Бывший нападающий полтавской "Ворсклы" Владислав Кулач отправился с киевским "Динамо" на сбор в Швейцарию, сообщается на официальном сайте динамовцев.

Кулач в настоящее время является свободным агентом, поэтому может достаться киевлянам бесплатно. В прошлом сезоне форвард в составе "Ворсклы" забил 15 голов в 21 матче и стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины.

28-летний Кулач выступал за "Ворсклу" с 2020 года. Всего он провел за клуб 78 матчей, забил 33 мяча и отдал три голевых паса.

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