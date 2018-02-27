Киевское "Динамо" может сменить главного тренера

Киевское "Динамо" в ближайшее время может сменить главного тренера, сообщают украинские СМИ.

Президент столичного клуба Игорь Суркис ведёт переговоры о сотрудничестве с одним из тренеров сборной Украины Раулем Рианчо, который уже работал в "Динамо" с 2014 по 2016 год, когда был ассистентом Сергея Реброва.

Напомним, что сейчас "Динамо" возглавляет Александр Хацкевич, под руководством которого команда проигрывает чемпионскую гонку "Шахтёру" и неубедительно выступает в еврокубках.

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