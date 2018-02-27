Киевское "Динамо" может сменить главного тренера
Киевское "Динамо" в ближайшее время может сменить главного тренера, сообщают украинские СМИ.
Президент столичного клуба Игорь Суркис ведёт переговоры о сотрудничестве с одним из тренеров сборной Украины Раулем Рианчо, который уже работал в "Динамо" с 2014 по 2016 год, когда был ассистентом Сергея Реброва.
Напомним, что сейчас "Динамо" возглавляет Александр Хацкевич, под руководством которого команда проигрывает чемпионскую гонку "Шахтёру" и неубедительно выступает в еврокубках.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|48
|2
|Динамо Киев
|20
|42
|3
|Ворскла
|21
|34
|4
|Заря Луганск
|21
|33
|5
|Верес Ровно
|21
|29
|6
|Олимпик Донецк
|21
|28
|7
|Мариуполь
|20
|26
|8
|Александрия
|21
|22
|9
|Карпаты Львов
|21
|19
|10
|Звезда Кропивницкий
|21
|18
|11
|Черноморец Одесса
|21
|18
|12
|Сталь Каменское
|21
|15